Й оланта Делибозова-Йоли е истински майстор и на всякакви сладки неща, ето идеи от европейската кухня, но напълно подходящи и за нашенския вкус, което си личи и на yoli-bg.com.

Бонбони с грозде и сирене

Продукти за около 50 броя:

45-50 зърна бяло грозде

300 г овче сирене

150 г синьо сирене

1-2 с.л. заквасена сметана

150 г накълцани запечени орехи

Приготвяне

Настържете двата вида сирене и ги разбъркайте добре със сметаната. С ръце омесете сместа така, както месите кайма. От сместа направете топчета с големината на зърната грозде. „Облечете“ зърната грозде с топчетата сирене, като се стараете да се получи равномерен пласт. Загладете с длани, за да оформите кръгли бонбони, и ги оваляйте в запечените орехи. Да ви е сладко и наздраве с хубаво червено вино!

Хрупкави френски бисквити

Продукти за около 36-40 броя:

120 г печени бадеми с люспи, цели или едро натрошени

200 г кристална захар

ванилия

по желание настъргана лимонова кора

55 г брашно

120 г белтъци

Приготвяне:

В купа смесете бадемите, захарта, ванилията и брашното. Разбъркайте с лопатка и сипете белтъците, без да ги разбивате. Разбъркайте още веднъж. Това е всичко.

Загрейте фурната на 200 градуса с вентилатор. Покрийте тава с хартия за печене. С лъжичка сипете малки купчинки от сместа на разстояние 4-5 см една от друга около тях, тъй като при печене бисквитите се разливат. Печете 12-13 минути. Оставете ги да изстинат и им се насладете!