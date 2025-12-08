Е вропа е изправена пред „историческа криза“ тази зима на фона на предстоящ рекорден брой заболели от грип, като експерти призовават хората да носят маски за лице.

Смята се, че мутирал вирус, който засегна Великобритания и вече се разпространява и из останалата част на Европа, е по-заразен и води до по-тежки заболявания и хоспитализации в сравнение с миналата година, като същевременно прави хората уязвими към заразяване с други сезонни вируси едновременно.

Щам на грип A(H3N2, известен още като „супер грип“) доминира в случаите, а здравните власти редупреждават, че грипният сезон започна „необичайно рано“ тази година, докато експертите по вирусология водят нарастващи призиви за носене на маски.

Длъжностните лица смятат, че нарастващите нива на грип до голяма степен се дължат на пик сред децата в училище на възраст от пет до 14 години, като H3N2 е причината за по-голямата част от случаите. Сега има десет пъти повече пациенти в болница в сравнение със същото време през 2023 г., пише Daily Star.