В исокият холестерол е предпоставка за натрупване на мастни отлагания в кръвоносните съдове, което затруднява преминаването на кръвта през вените и артериите. Понякога тези отлагания могат да са причина за образуването на съсирек, който да доведе до инфаркт или инсулт. Ето защо този важен кръвен показател трябва стриктно да се следи и винаги да бъде в норма.

Високият холестерол обикновено се причинява от нездравословен начин на живот: твърде мазна храна, липса на достатъчно движение, прекомерна употреба на алкохол, пушене, наднормено тегло. Някои метаболитни проблеми и заболявания също може да са причина за повишаване на нивата на холестерола.

Едно от най-добрите природни средства за понижаване стойностите на лошия холестерол, това е черният чесън. Той превъзхожда по здравословни ползи суровия чесън, заради по-високото съдържание на антиоксиданти и полезни съединения. Черният чесън се създава чрез интензивен процес на ферментация и узряване, при който суровите скилидки бял чесън се държат на висока температура и влажност за дълъг период.

Ползите от приема на черен чесън за сърдечно-съдовото здраве се дължат най-вече на съдържащия се в него S-алилцистеин. Той подобрява еластичността на кръвоносните съдове, благоприятства нормалното кръвно налягане и подобрява баланса на лошия холестерол и триглицеридите. S-алилцистеинът, съдържащ се в черния чесън е едно от най-добрите природни средства за борба с атеросклеротичните плаки и успешно се използва за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Черният чесън е една от основните съставки в хранителната добавка „Кардиозон“ – универсалният природен продукт за здравето на цялата сърдечно-съдова система.

В „Кардиозон“ са вложени още магнезий, глог, женшен и витамин В1 – съставки, подбрани прецизно за максимален положителен ефект върху работата на сърцето и кръвоносните съдове. Богатият природен състав в продукта, начело с черния чесън съдейства за:

понижаване нивата на лошия холестерол и триглицеридите;

подобряване на кръвоснабдяването и еластичността на стените на кръвоносните съдове;

предотвратяване отлагането на плаки.

„Кардиозон“ е с изцяло натурален състав и без проблеми може да се комбинира с медикаментозна терапия. Тъй като е нов продукт за фармацевтичния пазар, понякога намирането му в аптечната мрежа може да е по-трудно. Ако при посещението Ви в аптеката към момента „Кардиозон“ не е наличен, помолете фармацевта да го изтегли от склада, от който се снабдява. Цената на едномесечна терапия е под 20 лева/10.25 евро. Ако желаете да направите поръчка от фирмата производител и да получите доставка на „Кардиозон“ с куриер, обадете се на 02/822 02 28 | 0879/55 08 12 или направете онлайн поръчка на www.zonapharm.com.