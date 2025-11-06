П икът на грипната вълна наближава и се очаква да удари най-силно през януари, предупреди проф. Тодор Кантарджиев в ефира на NOVA. По думите му засега в лабораториите не е открит грипен вирус, но това е временно затишие преди очакваното зимно разпространение.

„Сега е моментът за ваксинация“, подчерта специалистът и уточни, че тази година има повече ваксини за възрастните над 65 години, чието имунизиране се покрива от Здравната каса – цели 100 хиляди дози повече спрямо миналата година. И за децата има добра новина – назалните ваксини са увеличени с още 5 хиляди бройки.

По думите му аптеките ще получават ваксините на няколко етапа, като много хора вече са се записали. „Фармацевтът ще се обади, когато дойде вашата ваксина“, увери Кантарджиев.

Междувременно случаите на COVID-19 намаляват у нас и в Европа, сочат последните данни. „Няма катастрофална ситуация. Просто циркулират различни вируси, които причиняват хрема, кашлица и температура“, обясни професорът. Според него тези инфекции протичат по-бавно от грипа, което дава възможност да се вземат мерки навреме – покой, лечение на гърлото, антиоксиданти и умерен прием на витамини.

Кантарджиев припомни, че първите взривове на грипни вируси обикновено започват през ноември, а декември е месецът на разпространението. Истинският пик обаче е в края на януари и февруари, когато броят на болните традиционно се увеличава сериозно.