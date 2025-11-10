Е ксперти предупреждават, че мутирал вирус може да причини най-лошия грипен сезон от десетилетие.

Сезонният грипен вирус, известен като H3N2, мутира седем пъти през лятото. Учените казват, че тези вариации избягват човешкия имунитет, изграден от ваксините. Това улеснява заразяването на хората с болестта и след това разпространението му сред населението.

Проф. Кристоф Фрейзър от Института за пандемични науки към Оксфордския университет каза пред BBC : „Много е вероятно да има тежък грипен сезон и това да се случи съвсем скоро. Вече сме доста навлезли в него. Има индикации, че това може да е по-лошо от някои от грипните сезони, които наблюдавахме през последните десет години“.

Мутациите доведоха до началото на грипния сезон повече от месец по-рано от обичайното - и вирусът се очаква да се разпространи бързо през по-студените месеци, когато прекарваме повече време на закрито с включено отопление и затворени прозорци.

Около един на всеки пет души се заразява с вируса през нормална година, но се очаква броят им да е много по-висок тази зима.

R-числото – скоростта, с която се разпространява – обикновено е около 1,2, но ранната оценка за 2025 г. е по-висока – 1,4. Учените също така смятат, че видът грип е „по-опасен“ от обикновено, което го прави по-вероятно да бъде смъртоносен за възрастните хора и тези със здравословни проблеми.