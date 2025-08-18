Н ова експериментална ваксина срещу рак дава надежда на пациенти с панкреасен и колоректален рак. В първа фаза на клинично изпитване, ръководено от изследователи от UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center, ваксината ELI-002 2P е тествана при 25 пациенти, преминали операция за премахване на тумори. Всички те са били с висок риск от рецидив заради „следи“ от раков ДНК в организма.

Данните са впечатляващи: 21 от 25 пациенти развиват мощен имунен отговор срещу мутациите на гена KRAS – причина за над 90% от панкреасните и 50% от колоректалните тумори. А тези с най-силни Т-клетъчни реакции остават без рецидив почти 20 месеца след ваксината. При трима пациенти с колоректален и трима с панкреасен рак дори изчезват всички биомаркери на болестта.

„Това е огромен пробив за пациенти с KRAS-задвижвани тумори, особено при панкреасен рак, където рецидивите след операция са почти неизбежни,“ коментира проф. Зев Уейнбърг от UCLA.

Още един плюс – ваксината е „готова за употреба“, не е нужно да се персонализира за всеки пациент, което намалява цената и ускорява приложението ѝ.

Изследователите вече набират участници за втора фаза с подобрена версия – ELI-002 7P, която ще атакува още по-широк набор от KRAS мутации. Проучването се провежда съвместно с MD Anderson Cancer Center и Memorial Sloan Kettering Cancer Center и е финансирано от компанията Elicio Therapeutics.

„Ваксината показва, че може безопасно и ефективно да научи имунната система да разпознава и атакува мутации, които задвижват рака,“ казва Уейнбърг. „Това е обещаваща стъпка към по-точни и трайни терапии.“

Медицински експерти, които не участват в проучването, също са впечатлени. „Твърдите тумори, особено панкреасните, са трудни за лечение, защото нямат достатъчно цели за имунна атака,“ казва д-р Марк Сийгъл, анализатор на Fox News. „Тази ваксина буквално „програмира“ имунитета да удря рака в сърцевината му.“

Резултатите бяха публикувани в престижното списание Nature Medicine.