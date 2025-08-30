С мразяваща новина от Китай – мистериозният комарен вирус предизвика паника в провинция Гуандун, а американските здравни власти вече вдигат тревога!

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) издадоха ниво 2 тревога за пътуване заради взрив на опасния вирус чикунгунья – болест, която не убива бързо, но причинява мъчителни болки в ставите, продължаващи седмици, месеци, а понякога дори години!

ТРЕВОГА 2 НИВО: Новият китайски вирус поваля наред!

Епицентърът е град Фошан, където китайските власти започнаха строги мерки, напомнящи първите дни на COVID-19. Хиляди вече са заразени, а улиците се пръскат срещу комари като във военна операция.

Вирусът се предава не от човек на човек, а чрез ухапване от заразен комар Aedes, който обича топлия и влажен климат. Въпреки че смъртността е ниска – около 3700 души годишно по света, болестта може да съсипе живота на заразените с мъчителни болки.

КИТАЙ БИЕ ТРЕВОГА: 7000 души се заразиха с редкия вирус чикунгуня

Най-застрашени са възрастни хора, новородени и хронично болни, а заразата може да бъде предадена от майка на дете при раждане – макар и рядко.

CDC предупреждава пътуващите:

Ползвайте репеленти

Носете дълги дрехи

Избягвайте стояща вода и се настанявайте само в климатизирани или мрежести помещения

Помислете за ваксина – вече има две одобрени в САЩ

В Америка все още няма местни случаи от 2019 г. насам, но само тази година вече има 46 внесени инфекции от пътуващи.

Здравните власти на САЩ бият камбаната: „Не подценявайте риска – комарите са малки, но вирусът е голям!“