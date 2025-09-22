С поред проучване, лошата устна хигиена може да ви направи три пъти по-склонни да развиете рак на панкреаса . В продължение на няколко години експертите смятат, че хората с вредни бактерии и гъбички в устата си са по-уязвими към няколко заболявания, включително рак.

Сега учени от Медицинския факултет на Нюйоркския университет са открили кои бактерии биха могли да увеличат риска от подобни заболявания и вярват, че досадните бактерии в устата биха могли да стигнат до панкреаса.

В статия за списанието JAMA Oncology д-р Ричард Хейс, експерт по здравеопазване на населението и съавтор на изследването, казва: „По-ясно от всякога е, че миенето на зъбите с четка и конец за зъби може не само да помогне за предотвратяване на пародонтоза, но и да предпази от рак“.

Учените проявяват особен интерес към оралния микробиом и ролята, която той може да играе в развитието на заболявания. Това са разнообразните бактерии и гъбички, които живеят в устата.

В това конкретно проучване, изследователите за първи път откриха, че вид дрожди, наречени кандида, могат да играят роля в рака на панкреаса. Това беше най-голямото проучване от този вид, в което изследователите проучиха данни от две текущи изследвания, проследяващи 900 американски участници, за да разберат по-добре как фактори на начина на живот, като тютюнопушене и медицинска история, са свързани с развитието на рак.

В началото на изследователската програма, участниците от Проучването за превенция на рака II на Американското дружество за борба с рака и Проучването за скрининг на рак на простатата, белия дроб, колоректалния рак и рака на яйчниците изплакнаха устата си с вода за уста и предадоха проби от слюнка. След това, през следващите девет години, те са били проследявани, за да се открие наличието на ракови тумори. След това изследователите сравнили бактериалната и гъбичната ДНК от проби от слюнка на 445 пациенти с рак на панкреаса с тази на други 445 произволно избрани участници без рак, съобщава Daily Mail.

След като оставиха настрана няколко фактора, за които е известно, че увеличават риска от рак на панкреаса, експертите откриха общо 24 вида бактерии и гъбички, които или увеличават, или намаляват риска от развитие на рак на панкреаса. Други три вида вече са известни с това, че причиняват ужасна огнестрелна инфекция, известна като пародонтоза.

Професор Джийонг Ан, съавтор на изследването, каза: „Чрез профилиране на бактериални и гъбични популации в устата, онколозите могат да идентифицират тези, които най-много се нуждаят от скрининг за рак на панкреаса“.

Важно е да се отбележи, че техните открития не откриват пряка причинно-следствена връзка, а по-скоро корелация между риска от рак и определени микроби в устата.