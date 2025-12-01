Е дна от ключовите защитни сили на организма срещу инфекция е треската, която повишава вътрешната температура, за да затрудни вирусите да се размножават и да причинят тежко заболяване.

Но ново изследване от университета в Кеймбридж във Великобритания показва, че този механизъм за термична защита не работи срещу птичи грип.

Вирусите на човешкия грип обикновено се намират в горните дихателни пътища, където температурите са около 33 градуса по Целзий. При треска тя може да се повиши до почти 41°C (106°F), което забавя инфекцията, за да даде време на имунната система да се пребори с болестта, предава Daily Mail.

Вирусите на птичия грип обаче процъфтяват в долните дихателни пътища, а понякога и в червата на птиците, където температурите са около 40 до 42°C, предимно над нивото, което човек може да достигне.

За да изследват как това влияе на тежестта на инфекцията с птичи грип, учените заразили мишки с модифициран лабораторно отгледан грипен вирус PR8, щам, който според учените не е опасен за хората, чийто генетичен участък, участващ във вирусната репликация, е променен, за да съответства по-точно на човешкия или птичия грипен вирус.

Когато мишките били държани при температура, подобна на човешка треска, резултатите показали, че човекоподобната версия на вируса се е затруднила да се репликира, но версията, подобна на птичи грип, е продължила да се копира и е причинила сериозно заболяване. Изследването трябва да се проведе върху други животни, по-подобни на хората, за да се потвърдят резултатите, но изследователите предупреждават, че то предполага, че треската може да не е ефективна срещу болестта.

Учените добавиха, че техните открития могат да повлияят на лечението на птичи грип , добавяйки, че доказателствата сочат, че не винаги е полезно да се лекува треска при пациент, заразен с птичи грип.