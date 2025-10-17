Р еволюционна ваксина, която предотвратява ХИВ, ще бъде въведена в Националната здравна служба на Англия (NHS) - давайки нова надежда за унищожаване на вируса в рамките на пет години.

Новаторската инжекция - приемана веднъж на всеки два месеца - предпазва хората от заразяване с ХИВ с почти 100% ефективност.

Лекарството ще бъде достъпно в клиниките за сексуално здраве в Англия и Уелс до няколко месеца, след одобрение от Националния институт за високи постижения в здравеопазването и грижите (NICE). Този ход бележи важна стъпка към целта на NHS да стане първата здравна служба в света, която ще елиминира предаването на ХИВ до 2030 г.

Наречена каботегравир (или CAB-LA), ваксината действа като блокира ензим, от който вирусът се нуждае, за да се копира в тялото - предотвратявайки размножаването и закрепването му, ако някой е изложен на вируса.

За разлика от настоящите ежедневни таблетки за превенция на ХИВ, известни като PrEP (предекспозиционна профилактика), новата терапия изисква инжекция на всеки два месеца, прилагана от медицински специалист.

Ще се предлага на около 1000 души годишно, които не могат да приемат PrEP през устата, например поради медицински състояния, затруднено преглъщане на таблетки или други причини.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг приветства одобрението като „променящо правилата на играта“. Той каза: „За уязвимите хора, които не могат да използват други методи за превенция на ХИВ, това представлява надежда.