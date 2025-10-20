Б укет от шест различни респираторни вируса ни атакуват в момента. Най-често ни поваля коронавирусът. Наред с него обаче ни разболяват още четири често срещани инфекции към момента. Този месец беше установен и първият случай на грип в страната. Патогените, които ни атакуват, са изолирани от края на септември до 12 октомври. За целта са изследвани 58 клинични проби на пациенти с остри респираторни заболявания.

Патогени

В Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ бяха доказани 1 парагрипен вирус 3 тип, 12 риновируса, 2 аденовируса и 7 бокавируса, съобщава Националният център по заразни и паразитни заболявания. Общо 56 клинични проби са изследвани допълнително за 8 негрипни респираторни вируса: респираторно-синцитиален вирус, човешки метапневмовирус, парагрипни вируси 1/2/3 тип, аденовируси, риновируси и бокавируси.

При първия доказан случай на инфлуенца за страната става въпрос за грипен вирус A(H1N1). Възможно е тази година грипната епидемия у нас да започне по-рано от очакваното, обясни главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той даде за пример Япония, където заболеваемостта е висока и епидемията е започнала месец по-рано. Сега е идеалното време за ваксина. Имунитетът обаче се изгражда след около 2 седмици от поставянето й.

По-рано

„Грипът дойде 1-2 седмици по-рано. Обикновено във втората половина на октомври се появяват първите отделни случаи, те се увеличават с времето. В края на ноември се оформя някаква заболеваемост – далеч от епидемичната, но все пак нарастваща, и нещата се случват вече по коледните празници. Струпването дава допълнителен тласък на епидемията, за да се стигне до края на януари с високи епидемични стойности. Но малко е по-рано. Макар че е много далеч – Япония – получаваме съобщения за близо месец по-рано развитие на епидемия. Те в момента имат към 4500 лица, приети в болница с грип, и е показателно, че там епидемията започна доста по-рано и е доста интензивна. Не е задължително това да е навсякъде по света“, обясни пред БНТ доц. Кунчев.

Милена Димитрова