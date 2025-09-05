В Демократична република Конго е обявена епидемия от ебола , където 15 души, включително четирима здравни работници, са починали, а десетки други се опасяват, че са заразени.

Здравните власти потвърдиха 28 предполагаеми случая към 4 септември. Тревогата е била подадена в здравните зони Булапе и Мвека, където пациентите са проявили характерни симптоми на треска, повръщане, диария и кървене.

На 3 септември лабораторни тестове в Националния институт за биомедицински изследвания в Киншаса идентифицираха ебола Заир като виновник. Изпратен е национален екип за бързо реагиране, придружен от специалисти на Световната здравна организация (СЗО) по проследяване на заболяванията, лабораторен анализ, грижи за пациентите и контрол на инфекциите.

Тяхната цел е да установят мониторинг на заболяванията, да засилят протоколите за безопасност в медицинските заведения и да осигурят спешно лечение. СЗО е доставила два тона основни консумативи, включително предпазни средства, преносимо лабораторно оборудване и медицински комплекти.

Въпреки това, регионът остава труднодостъпен, като хуманитарните работници преминават през изтощително еднодневно пътуване от Чикапа, столицата на провинцията, с ограничени възможности за полети, съобщава Mirror.

Ебола е тежка и рядка инфекция, която обикновено се среща в специфични региони на Африка. Вирусът може да се разпространи чрез контакт с телесните течности на заразен индивид или диво животно. Симптомите обикновено се проявяват между два и 21 дни след инфекцията. Тези симптоми могат да се появят внезапно и да наподобяват грипоподобни състояния, като висока температура, силна умора и главоболие. Освен това, ебола може да предизвика редица други неприятни симптоми, включително повръщане, диария, коремна болка, кожни обриви и жълтеница.

Заразените могат да наблюдават кръв в изпражненията си, обширни синини по тялото и кървене от ушите, очите, носа или устата.

Последното огнище на ебола в Демократична република Конго се случи в северозападната провинция Екватор през април 2022 г. То беше бързо овладяно за по-малко от три месеца благодарение на енергичните усилия на здравните власти.

Откакто болестта е идентифицирана за първи път през 1976 г., в Конго са регистрирани общо 15 огнища.