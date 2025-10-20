О громен прекъсване на интернет връзката срива стотици популярни уебсайтове офлайн - включително Snapchat, Fortnite и Duolingo.
Той е в основата на голяма част от интернет, но Amazon Web Services (AWS) не работи за хиляди потребители по целия свят в понеделник сутринта.
Looks like AWS decided to take a little nap today! 😴 With Snapchat, Coinbase, Canva, and Asana all down. pic.twitter.com/bvNS9gwrHS— Sahil (@0xsahil_) October 20, 2025
Прекъсване свали стотици популярни уебсайтове, включително Snapchat , гейминг платформата Fortnite и приложението за езици Duolingo.
Проблемите започнаха малко след 8:00 ч. BST в понеделник, според DownDetector, с повече от 12 000 сигнала от засегнати клиенти в САЩ.
Massive internet outage, anything running on AWS (Amazon servers) are currently not working. This is big...#Roblox pic.twitter.com/dNyAcBxSNk— Jay 🔨 (@xJa_ys) October 20, 2025
Броят им расте и в Европа и във Великобритания, според DownDetector - сайт, който следи прекъсванията на интернет.
The hits keep coming: 18 services down on AWS—status elevated to "Disrupted" for DynamoDB. pic.twitter.com/6hbTUBZXTT— John R. Eakin (@JREakin) October 20, 2025