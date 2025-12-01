П отребителската кошница е поевтиняла с един лев спрямо миналата седмица и към момента основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева. Данните бяха представени по време на редовния брифинг на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

От комисията отчетоха спокоен пазар, като поскъпване се наблюдава само при кашкавала и краставиците, докато брашното, маслото и пилешкото месо отбелязват понижение, писа NOVA.

„За поредна седмица продължава спокойствието на пазара. Имаме малки девиации, а кошницата е намаляла с 1 лев и е 99 лева. Това не е нормално явление за това време на годината, но времето през ноември оказа влияние,“ обясни председателят на комисията Владимир Иванов. По думите му „вариациите са малки, а пазарът е стабилизиран – наблюдава се добър баланс между търсене и предлагане“.