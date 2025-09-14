Г ермания ретро автомобилите от бившата ГДР живеят свой втори живот. Koлите, които преминаха отвъд Берлинската стена след падането ѝ, бързо се оказаха ненужни за собствениците им.

Основно в бившите източните провинции колекционери плащат високи суми, за да купят трабант, „Вартбург” и други автомобили от онова време. Сегашната тенденция тези коли да вдигнат толкова много цените си изненада дори и експертите, пише NOVA

След падането на Берлинската стена много германци от източната част искаха просто да се отърват от своите коли. Копнежът за модата на западните автомобили беше твърде голям. Но 35 години след края на ГДР именно емблематичните автомобили от онова време живеят своя втори живот.

„Наистина трябва да се отбележи, че интересът към превозните средства от ГДР, включително и към двуколесните превозни средства, е нараснал значително. И когато търсенето е голямо, цената съответно се повишава. Точно след падането на Берлинската стена хората бяха доволни, ако успееха да се отърват по някакъв начин от автомобила си от ГДР. А сега тези автомобили вече са достигнали стойности, при които човек казва: „Уау, в сравнение с това, което е струвала тази кола след обединението, цената се е вдигнала много“. И вече може да се разглежда като инвестиция”, обясни специалист класически автомобили Вайт Кол.

Цените изглеждат така:

„Нека погледнем към трабантите от 60-те години, като говорим за автомобилите в много добро състояние. Цените им се движат в диапазона между 8000 и 13 000 евро. Автомобилите, произведени в периода от 70-те до 90-те години, когато производството е било прекратено, се намират в ценовия диапазон от 7000 до 12 500 евро”, каза експертът.

Трабантът остава най-желаният автомобил сред колекционерите. Но засилено търсене има и за „Вартбург”, като някои модели могат да достигат цена до 140 000 евро. Двуколесните превозни средства също изживяват своя втори миг. Цените изненадват и специалистите.

„Това е носталгия, споменът за това, което някога е било точно в тази източна част. И е страхотно усещане да можеш да караш такъв автомобил. Визията, усещането, акустиката – всичко това са неща, които наистина те карат да се почувстваш приятно”, смята Кол.

Според данни на Федералната служба за автомобилен транспорт около 2800 от собствениците на трабанти са под 30 години - родени, след като последният трабант е излязъл от завода в Цвикау през 1991 г.