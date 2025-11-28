Р есторантьори написаха цените в менюто си така, че да са закръглени в евро, а не както са били в лева. Това установи проверка на основателя на платформата „Ние, потребителите!“ Габриела Руменова пред „Телеграф“. Така една салата в български лева стана 11,73 лв., за да струва точно 6 евро. С това решение се появиха и други абсурдни цени като 16,61 лв. или 14,66 лв., за да могат да се продават за 8,50 или 7,50 евро. Руменова заяви, че очаква да има случаи при закръгляването, за да е по цяла сумата в евро, което да повиши цените.

Примери

Така се получава и с бутилка минерална вода, която се продаваше преди август за 1 лев, а след това цената й скочи на 1,17 лв., за да бъде закръглена на 0,60 евро. А много хора не чакат да им върнат жълти стотинки и реално плащат 1,20 лв., което е увеличение с 20 ст.

Все още има заведения, които предлагат храна за вкъщи и са качили менютата си в интернет страници, но не изписват цените в евро. Въпреки това много от ястията имат етикети, които напомнят практиката със закръгляване в евро и дори само в лева има цени, които завършват на 24 ст., 61 ст. и прочие.

Изискване

Според Закона за въвеждане на еврото превалутирането на цени и парични единици от левове в евро се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, изразен в шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. Получената сума се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак. Така например, ако един хляб в момента струва 1,70 лв., то цената в евро, след прилагане на правилото за закръгляване при настоящия обменен курс на лева към еврото, ще е под едно евро, или 87 евроцента.

Елена Иванова