К улминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започна тържествена заря-проверка, предава NOVA.

В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

Официално слово произнесе президентът Румен Радев.

„140 години ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи наложените му граници – въпреки волята на Великите сили,“ заяви той.

По думите му това е било смело дело на един млад народ, едва вкусил свободата, но решен да я брани.

„По волята на Великите сили, българите бяха върнати под властта на султана. Но Възродена България показа на цяла Европа как, без насилие, един народ заявява авторитета си“, подчерта Радев.

Президентът направи паралел между историческите уроци и днешната политическа реалност.„140 години след Съединението Великите сили отново спорят за влияние. А у нас има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят власт и да заменят идентичността ни с удобство“, предупреди той.

Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада:

„Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!“

„Вярвам, че всички заедно ще надмогнем недъзите си, ще излезем от комфорта на малодушието и ще строим България по заветите на нашите предци“, каза президентът.

Той подчерта, че Съединението трябва да бъде не само исторически спомен, но и вдъхновение за днешното поколение.

„Поклон пред дръзките и храбрите. Да живее единна и свободна България!“, завърши тържествено Румен Радев.