С индикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" подкрепя по-късното започване на учебния ден, но училищата с двусменен режим в София са над 80, а в страната са 227, се съобщава в анализ на синдикалната организация, с председател д-р Юлиян Петров.

В него се казва, че Синдикатът "Образование" е анализирал същността на най-горещите дебати и приоритети в образователната система в навечерието на новата учебна година. "Тази година, за щастие, не стои въпросът дали ще започнем преди 15 септември, но размерът на учебното време продължава интензивно да се обсъжда от експертите в Министерството на образованието и науката (МОН). Имаме утвърдено учебно време със символични "ваканции", освен лятната, но там повече не могат да променят от МОН, защото условията в някои образователни институции и сега са "горещи" по повод на глобалното затопляне", се казва в анализа, цитиран от БТА.

Другият "забавен" контрапункт, който очевидно не е в съзвучие, е отнемането на режима за "неучебни дни" от кметовете. В другия полюс виждаме стотици хиляди "неочаквани" родителски ваканции, които интензивно се ползват, дори и тогава, когато ученикът е болен и трябва да се отиде в здравна институция. Синдикатът "Образование" заявява, че трябва да се погледне експертно на това не колко дни и часове се учи, а какво има в учебните програми и кога ще го променим.

Синдикатът приветства късното започване на учебния ден, но това е невъзможно в училищата с двусменен режим, които само за София са над 80, а в страната 227. Реално в София 51 процента от учениците са в двусменен режим, а за страната 35 процента имат и втора смяна на организация. Това безспорно показва, че борбата със сменния режим на българското образование е трудна и трябва да се строят много училища, там, където трябва, но за това е необходим приоритет "Образование" в действие.

Възпитанието, равностойна част от българското образование, това е важна политика, която Синдикатът "Образование" трасира от десетилетие, а сега най-после е припозната за приоритетна от МОН. Затова от КТ "Подкрепа" приветстваме предмета "Добродетели и религия", в който да дефинираме кои са добродетелите и кое не е добродетел за човека, се казва в анализа.

В него се отбелязва, че "българският учител не е спирал да възпитава, но сега виждаме, макар не категорична готовност на МОН, да върне правото на учителя да възпитава, както и да му даде необходимите инструменти, защото, ако в българските образователни институции градим добродетели, то трябва децата и учениците да се научат, че нарушаването на училищния правилник, агресията, арогантността не са добродетели и, както и в обществото, се отричат и наказват".

"Дали дебатът за телефоните е на път да приключи и това, което е вменено в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) през 2016 г. и надградено сега, ще задейства - ще поживеем и ще видим. Ползата от забраната на телефоните е безспорна на всички, но най-вече за самите ученици. Но най-полезно за всички ученици ще бъде да се научат да поемат отговорности, защото демократичното общество, в което ще заживеят, е преди всичко отговорност.

"Синдикатът за пореден път заявява, че учители и директори няма да носят отговорност за събиране и съхраняване на телефони, и е готов за организиране на ответна реакция със законни средства при изпълнението на забраната за телефони. Отговорността за телефонната забрана се поема от родителя и ученика", се заявява в анализа.

В него се съобщава, че Синдикатът "Образование" приветства националната образователна политика "Възпитание", но смята, че освен новият учебен предмет, който ще дефинира и затвърждава истинските морални ценности, трябва да говорим категорично за спазване на училищния правилник и за последствията за родителя и ученика при нарушение. Нека по-скоро да въведем "Оценка за дисциплина", която да бъде инструмент за директора и учителя, при приоритета възпитание, е мнението на синдиката.

От него акцентират и върху рейтинга на учителската професия. "В образователната система работят близо 93 000 учители и директори, което я прави най-голямата публична система. Учителската професия е с ниско търсене, което е обратно пропорционално на големината на града и региона. Близо 10 процента са учителите пенсионери и работещи в пенсионна възраст. Това е защото няма интерес от млади учители към определени специалности, като учители по математика, информационни технологии, физика и специалности с ниска годишна норма. При приключилите директорски конкурси, 37% от образователните институции са завършили без желаещи кандидати и без избрани директори или от 442 конкурса имаме избрани само 280 директори. Тази статистика показва изявена липса на интерес и оставане на работа на много пенсионери и работещи директори в пенсионна възраст ", се посочва в анализа.

"Синдикатът "Образование" смята, че да запазим, дори и малкия интерес към учителската професия, трябва да освободим учителя от бумащината, непедагогическите дейности, и да го оставим да работи с ученика. Учителската заплата трябва да бъде фиксирана в ЗПУО в размер на 150% над средната брутна работна заплата (СБРЗ) за страната. Най-важното за съхранение на интереса на бъдещите учители и директори към професията е да подредим йерархията в образователната система, като страните в ЕС, и учителят да спре да е по-малко важен от родители, от техните организации и НПО- тата, привърженици на либералното образование", заявяват от учителския синдикат.

И отбелязват, че "езикова интеграция е нов нюанс на политиката за равния шанс за образование и е необходима допълнителна подкрепа за деца и ученици, с езикови и социално-умствени дефицити". "Синдикатът "Образование" подкрепя езиковата интеграция и предлага повтаряне на първи клас и на целия начален етап, при базови дефицити по език и социализация. В противен случай обричаме на огромни турбуленции целия начален етап, който се равнява по ученика, който се движи с "най-бавната" скорост".

Учебното съдържание, учебните планове, учебниците и ориентацията на образованието към функционалност, това е същността на реформата, но за това трябва българското общество да подкрепи промените. По-малко часове, но повече съдържание. Сега учителите препускат, а учениците се демотивират и търсят забавления в час. Синдикатът "Образование" смята, че за това трябва време, но от тази учебна година задължително трябва да отпадне националното външно оценяване след четвърти и десети клас.

От синдиката коментират и решението на МОН за интегрални изпити след седми и десети клас, в които се въвеждат задачи, свързани с математика и природни науки, обръщащи внимание на практическото приложение на знанията. Това, без промяна на учебните програми и планове, ще доведе само до повече частни уроци. Вече имаме една нова професия - частен учител! Частен учител по математика, по български, по английски, сега ще увеличим тази общност. Много колеги вече предпочитат да работят като частни учители, защото така си спестяват многобройните фактори, предизвикващи стрес в учителската професия. Броят на частните учители по математика в София е равен на редовните учители в образователни институции", се казва в анализа.

В него се съобщава, че синдикатът иска по-широк подход и връщане на авторитета на срочните и годишни оценки по всички учебни предмети. "Днес българското училище изгражда личности, лишени от голяма и основна част от образователния спектър учебни предмети, като изгражда дефицити по изкуствата, неприоритетните учебни предмети и спорта, заради физическата среда в много училища. Също така трябва да има избирателен подход, с право на родителите и учениците, в гимназиален етап, сами да формират цикъл предмети по избор, а не задължителна математика. Синдикатът "Образование" е убеден, че въпреки националните дебати, въпреки дефицита към учителската професия, българското училище ще отвори врати на 15 септември, обезпечено с учители и с ремонтирана физическа среда, и ще посрещне с усмивка учениците и техните родители", се обобщава в анализа.