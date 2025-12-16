О т 5 до 20 лева струват сурвачките от дрянови клонки, украсени с вълна, пуканки, сушени плодове по столичните пазари, показа проверка на „Телеграф“. Тази година увеличението е двойно на места, а някои от търговците са ги вдигнали само с 2 лева, обясниха майсторите на украсените дрянови клонки.

Цените са в зависимост от украсата, както и от размера на клонката. По-дребните, които са около 20-30 см високи, са по 5 лева и по тях освен изработени от вълна цветя има и пуканки. Високите стигат 10-12 лева, като те са с размер 50-60 см. По тях има много повече продукти, като освен пуканки има солени гевречета, дървени подкови, тиквени семки, но и сушени плодове, орехчета и дори люта чушка. На върха на сурвачката слагат фалшиви монети като символ за здраве, сила и материално благополучие. По-големите окичени клонки с размери над 70 см се продават по 20 лева и отгоре. Изработването на една сурвачка отнема около 1,30 часа, разкриха търговците, които и ги правят.

Целофан

На малко места, но все още, се предлагат сурвачки, украсени с целофан и цветна хартия. На сергиите цената им е 4-5 лева, като голямо количество може да се поръча и по интернет с отстъпка от цената.

Клончетата от дрян пък са по 1-3 лева, като цената им отново зависи от размера. Продават се по лев-два и борови клонки за семействата, които искат да украсят трапезата с букет от тях. На някои дори има и шишарки.

Украса

Коледните играчки, изработени от дърво, прежда и стикери на Дядо Коледа, са по 3 лева. Има и коледни венчета по 10 лева за входната врата. 2,50 лева пък струват коледни късмети, които могат да се сложат върху питката.

Предлагат се и коледни декорации като фигури на Дядо Коледа, както и на еленчета или на Рождество Христово. Цените им са от 10 до 35 лева. Има такива, които са керамични, но и от други материали. Има и чаши за топли напитки с празнични мотиви, като цените им са между 10 и 15 лева.

Елена Иванова