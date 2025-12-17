В чера разбрах, че в тоалетните има камери. Не съм ги слагал аз. Това заяви задържаният директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието на Софийския районен съд в сряда вечерта, предава NOVA.

СДВР: Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище отивали право в телефона на директора! (СНИМКА)

По-рано от СДВР разкриха подробности по разследването срещу Евтимов. “От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон”, каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Директорът обжалва мярката си за задържане от 24 часа. Очаква се прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него. Сезирана е и Комисията за защита на личните данни.

По думите на Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка, която пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

“Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение”, потвърди гл. ком. Николов.