С офийската районна прокуратура повдигна обвинение на 29-годишния мъж, който потроши 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища.

Според новите подробности по случая - извършителят е със солидно криминално досие. Той има предишни осъждания за кражби, грабежи и престъпления с наркотици. Към момента на вандалския акт той дори е бил в изтърпяване на условна присъда за кражби.

Пред разследващите мъжът е признал, че е действал под влиянието на алкохол. Въпреки че си спомня действията, той не е дал смислено обяснение за мотивите си.

Разследването е установило, че извършителят е действал абсолютно сам. Погромът е извършен в рамките на едва един час - между 20:00 и 21:00 часа. Мъжът е преминал през старата и новата част на гробищния парк, събаряйки плочите само с ръце и крака. Повечето от тях са се счупили при падането върху бетонната настилка, като не са използвани никакви допълнителни инструменти.

Първоначалният сигнал е бил за около 150-160 повредени паметника, но след пълния обход на полицията числото е нараснало до 215.

Сигналът до Второ РУ-СДВР е подаден в 08:44 часа на следващата сутрин от служители на гробищния парк.

По данни на общинското предприятие „Гробищни паркове“, материалните щети възлизат на около 100 000 лева. Голяма част от плочите вече са възстановени от управата на парка, с изключение на тези, които са напълно унищожени.

