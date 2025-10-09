П опулацията на белия щъркел в страната бележи истински подем и за 10 години се е увеличила с цели 33 процента, съобщават от Българското дружество за защита на птиците, цитирани от sinoptik.bg.

Данните са от Осмото международно преброяване на вида.

Регистрирани са общо 9527 гнезда, от които 7749 са заети от двойки щъркели.

„За 10 години популацията на белия щъркел у нас е нараснала с една трета. Това е ясен знак, че природозащитните усилия, включително поставянето на безопасни платформи върху електрически стълбове, дават резултат,“ споделя Свилен Чешмеджиев, национален координатор на преброяването от БДЗП.

Най-предпочитаното място за свиване на гнезда продължават да бъдат електрическите стълбове.

76 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват акацията, борът, черницата и тополата.

сгради са разположени 539 гнезда, като най-често използваните са покриви и комини на училища, фурни, частни къщи, както и куполи на църкви.

Регистрирани са гнезда и върху друг вид субстрат – силози, паметници, магазини, GSM антени и изкуствени постройки, изградени от човек.

Драстично се е увеличил броят на гнездата, които са повдигнати върху изкуствени платформи – 5620.

Области с най-много заети щъркелови гнезда и съответно двойки щъркели:

► Хасково – 864

► Пловдив – 849

► София – 601

Области с най-малко гнезда:

► Добрич – 76

► Габрово – 62

► Смолян – 5

Населените места с най-много заети щъркелови гнезда в България са село Баня (община Разлог) – 51, село Рупите (община Петрич) – 50, село Райово (община Самоков) – 48, град Бургас – 48, село Драгушиново (община Самоков) – 46 и село Кулата (община Петрич) – 46. Населените места с най-голям общ брой гнезда в страната са град Бургас – 59, село Драгушиново – 58, село Райово – 56, село Баня – 55, село Белозем (община Раковски) – 52, село Белчин (община Самоков) – 51 и село Рупите – 51.

Източник: NOVA