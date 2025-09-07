Н овата система за засичане и глобяване на шофьори за превишена средна скорост чрез тол камерите стартира от полунощ и отчете стряскащи резултати още в първите си часове на работа. Близо 600 нарушители са засечени само за 7 часа, като някои от тях са се движили с изключително висока скорост, съобщи в ефира на „Събуди се“ комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

Пожалиха джигитите по аутобаните

Практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост започна от тази нощ, като данните от първите седем часа работа на системата са повече от притеснителни. По думите на комисар Мария Ботева, за този кратък период са установени общо 582 нарушения. От тях 518 са извършени от леки автомобили, а 64 – от товарни автомобили над 12 тона.

Регистрираните скорости са изключително високи. При леките автомобили са засечени скорости от 222 км/ч, 200 км/ч и 187 км/ч на автомагистрали, както и 179 км/ч на Северната скоростна тангента. При товарните автомобили над 12 тона рекордьорът е шофирал със 162 км/ч на автомагистрала.

Комисар Ботева уточни, че системата работи на 11 от общо 12 предварително избрани отсечки, всяка с дължина приблизително 10 километра. Дванадесетата отсечка ще бъде активирана след празниците. Нарушителите ще получават електронни фишове, като уведомленията ще се изпращат по телефон, имейл или Viber в рамките на до 10 дни след нарушението.

Глобите за рекордьорите ще бъдат солени. За шофьора, движил се с 222 км/ч на магистрала (при ограничение 140 км/ч), санкцията може да достигне 900-1000 лева, като освен това се предвижда и лишаване от правоуправление.

Въпреки че законът не задължава поставянето на специални предупредителни знаци за тези участъци, комисар Ботева подчерта, че списък с всички контролирани отсечки е публично достъпен на интернет страницата на Националното тол управление.

По повод тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, комисар Ботева заяви, че се води досъдебно производство и не може да коментира детайли. Тя обаче уточни, че по данни от системите на МВР, превозното средство е с първа регистрация от 2018 г., има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и е преминало технически преглед в срок към датата на инцидента.

*Източник: NOVA