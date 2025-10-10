Х ората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти по повод законопроекта на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов обаче подкрепя сегашното положение с почивен понеделник.

Край на мързеливите понеделници!

Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица, коментира министърът. „Да не се правят на по-големи католици от папата“, каза той по повод предложението на ПП-ДБ.

Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата, обясни той. Няма да има ощетени хора, увери Гуцанов.

Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин, каза той.

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята. От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции, посочи той. Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.

По повод пенсионната система Борислав Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски, предаде БТА.