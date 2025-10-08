Големи ножици над държавната администрация и по-малко празни дни — това предлага новият законопроект на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Депутатът Йордан Иванов обяви пред журналисти в парламента, че формацията е внесла два ключови законопроекта – единият за 15% съкращение на държавните служители, а другият – за отмяна на почивните понеделници, когато празниците се падат през уикенда.

„Предлагаме реформа на администрацията – 15% съкращение, което означава около 20 000 души по-малко. Искаме малка, компактна и електронна администрация, в която се израства по заслуги, не по партийна линия“, заяви Иванов.

Причината – нарастващият бюджетен дефицит и страхове, че управляващите ще посегнат към нови данъци или масивни заеми.

„Говори се за дефицит над 5% тази година и 8% догодина. Това е тревожно. Не може решението винаги да е “още пари от хората”“, коментира депутатът.

Второто предложение на ПП–ДБ е насочено към премахване на т.нар. „плаващи почивни понеделници“, които според тях източват бюджета с около 250 милиона лева на ден.