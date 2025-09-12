О фициално беше открит първият за столицата търговски комплекс HOLIDAY PARK. Той е разположен на удобна и леснодостъпна локация в район Красно село на бул. „Никола Мушанов“ 149А. Шестият HOLIDAY PARK в страната разполага с над 32 000 кв.м търговска площ и осигурява повече от 500 работни места.

Инвеститор и собственик на търговския комплекс е водещата компания в ритейла и търговските площи „Видеолукс Холдинг“, а изграждането му беше реализирано от строителна фирма МСК. След отслужения тържествен водосвет, прерязването на лентата беше направено от Иван Гойчев, зам.-кмет на София, Цвета Николаева, кмет на район „Красно село“, Ди Ейч Ким, президент на Samsung Electronics, и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг”.

„С откриването на HOLIDAY PARK Красно село създадохме повече от ритейл парк – изградихме място, което съчетава комфортна среда, която предлага нови възможности както за потребителите, така и за партньорите ни. Това е нашата визия за модерно и отговорно бъдеще, където клиентите намират уникално потребителско изживяване.“, сподели Тодор Белчев.

HOLIDAY PARK Красно село събира на едно място 30 магазина и заведения на водещи български и международни брандове, предлагайки на потребителите удобство и огромен избор при ежедневните и дълготрайните покупки. Сред тях са Технополис, Практикер, Lidl, Decathlon, JYSK, dm, LC Waikiki и други. В отговор на нуждите на съвременните потребители, търговският комплекс осигурява безплатен паркинг с над 550 широки и удобни паркоместа, както и зарядни станции за електромобили. Паркинг зоната е обградена с разнообразна растителност, която не само ще осигурява сянка и прохлада, но и ще допринася за удоволствието при пазаруване. HOLIDAY PARK Красно село е със съвременен двуетажен дизайн, който включва външни ескалатори и просторни тераси. Той разполага и с просторен food court с популярни заведения за хранене - KFC, Burger King, PizzaLab, Miral Foods, сладкарница Неделя. Скоро ще бъде открит и нов модерен ресторант. HOLIDAY PARK има за мисия да превърне пазаруването в приятно изживяване, съчетавайки удобство, забавление и комфорт за всички посетители.

С фокус върху устойчивото развитие, вече са инсталирани фотоволтаични панели върху покрива на хипермаркет Практикер, като тази стъпка предстои за новооткрития Технополис. По този начин обектите ще осигуряват по-голямата част от електрозахранването си чрез екологично чиста, възобновяема енергия.

В напреднала фаза на изграждане са още два модерни ритейл парка в страната HOLIDAY PARK Витоша, до Ikea и Sofia Ring Mall, и HOLIDAY PARK Враца.

За HOLIDAY PARK:

Инвеститор и собственик на HOLIDAY PARK е компанията „Видеолукс Холдинг“, част от която са добре познатите на българския пазар хипермаркети за техника за дома, офиса и свободното време Технополис и веригата за дома и градината Практикер. Компанията управлява ритейл паркове в София, Перник, Стара Загора, Пазарджик, Хасково и Шумен. Предстои отваряне на общо два нови комплекса в София и Враца.