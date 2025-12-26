И зключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Грънична полиция" към МВР.

Интензивно е и движението на ГКПП "Калотина"на границата със Сърбия на вход за леки автомобили.

На граничните преходи на границата с Гърция трафикът е нормален, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.

Източник: БТА