Т ри питбула разкъсаха друго куче във Варна.
Собственикът на нападнатото животно също е с няколко ухапвания.
Тежкият инцидент е възникнал миналата седмица до Средно училище "Елин Пелин" във Варна, но за него съобщиха днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.
По случая е образувано досъдебно производство.
Собственикът на питбулите е задържан.
Случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на варненската полиция.
Източник: БНР