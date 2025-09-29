Т ри питбула разкъсаха друго куче във Варна.

Собственикът на нападнатото животно също е с няколко ухапвания.

Тежкият инцидент е възникнал миналата седмица до Средно училище "Елин Пелин" във Варна, но за него съобщиха днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Собственикът на питбулите е задържан.

Случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на варненската полиция. 

Източник: БНР

разкъсано куче нападение нахапан варна питбули