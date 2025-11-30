Д а отпаднат нотариалните заверки при прехвърляне на моторно превозно средство? Това гласи законопроект, внесен от „Демократи за силна България“. Предвижда се МВР и КАТ да поемат изцяло контрола върху удостоверяването на данните, писа NOVA.

Сега за прехвърляне на кола трябва да се сключи договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Процедурата изисква лично явяване на двете страни пред нотариус, както и представянето на необходими документи - лични карти, талони на автомобила, платени данъци, оценка от застраховател и валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Предложението е тази процедура да отпадне и покупко-продажбата да се осъществява чрез сключване на обикновен писмен договор.

За Илия Илиев нотариалните такси са излишен разход. Две години е живял в Германия, където автомобилите се прехвърлят с договори между физическите лица. „Аз си закупих колекционерски автомобил и дадох 200 лева за прехвърляне, а самата стойност на автомобила беше около 300 лева“, споделя той пред NOVA. Не смята обаче, че нотариусите трябва да отпаднат напълно. „Трябва може би да има за луксозните автомобили – над 50-100 хиляди лева. Трябва да има парична граница“, допълва Илиев.

Темата „Нужни ли са нотариусите?“ отекна и в парламента.

„Това е една сериозна административна финансова тежест за над 200 хиляди прехвърляния годишно. Всичко, което прави нотариуса, ще го правят КАТ. На едно гише ще се случва цялата процедура по дерегистрация на стария собственик. Нашето предложение е за алтернативен способ за прехвърляне, ние не лишаваме възможността който иска да отиде при нотариус“, казват вносителите.

Те аргументират задължителното заплащане на нотариус като „излишна и измислена такса“. „В ежедневието сме пълни с вещи, които струват много повече от една кола, и въпреки това ние не ходим при нотариус, когато трябва да си продадем хладилника, дивана или телевизора“, посочват те.

От Нотариалната камара категорично отхвърлиха предложението. Смятат, че това отваря врата за злоупотреби. „При справката, която преди прехвърлянето извършва нотариуса, той получава данни за български лични документи, гаранционен фонд, от които е видно МПС-то дали има платен данък, данък превозно средство, технически преглед, застраховка. Те носят наказателна и дисциплинарна отговорност. Не знам кой ще поеме тази отговорност оттук насетне. Държавният служител, който е в гишето на КАТ“, коментират от камарата.

Според автомобилни експерти предложението би улеснило и продавачите, и купувачите. „При прехвърлянето на автомобилите ще се спести една нотариална такса, ще се спести време за ходене при нотариуса“, казват те. Но това отваря и врата за липса на сигурност. „За големите градове, където се изповядват страшно много сделки, не е сигурно дали КАТ ще може да поеме целия този наплив, примерно в столицата, и дали ще има достатъчно подготвени служители“, предупреждават експертите.

Дали предложението ще бъде прието в пленарна зала, предстои да разберем.