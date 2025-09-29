Д ърво падна и изкриви паметника на цар Иван Срацимир във Видин, видя човек на „Телеграф“.

Това се е случило при буря в края на юли и вече два месеца монументът стои повреден. Гръм е поразил едно от дърветата край него и при падането то е изкривило жезъла на владетеля.

Напукан

Скулптурната интерпретация на бдинския цар според повечето от жителите и гостите на града е повече от спорна. Вече 9 години изминаха от поставянето на паметника през февруари 2016 г., което стана тихомълком и тайно на паркинга пред бившия хотел „Балкантурист“.

Без предварително обсъждане, информации, поставяне и откриване. Всичко бе забулено в тайна.

И тъй като Видин не е много голям град, будни журналисти от радио Видин забелязаха монтирането му и го заснеха. Днес паметникът изглежда ужасно – освен първоначалните диспропорции – огромен постамент, почти едно към едно по размер с фигурата, изкривен и напукан от удара на дървото, изцапан с какво ли не и неподдържан.

Падналото дърво върху паметника

Цветове

При поставянето на паметника на Иван Срацимир той изненадващо и светна в бяло, зелено и червено. Но това продължи само месец и светлинките в аванградната творба на Александър Хайтов загаснаха и делото му предизвика сериозна полемика.

В същите цветове, но много по-силно и ярко всяка вечер продължава да свети стената на частен имот – само на метри от царя. Дали някой във видинската община и Регионалния исторически музей в дунавския град ще забележи вида на паметника на Иван Срацимир и ще предприеме някакви действия, не се знае.

Цар Иван Срацимир е изцапан с какво ли не

И така този „унижен“ паметник ще посрещне за пореден път духовния празник на Видин – Димитровден.

*Автор: Ирена Данаилова