Ф естивалът „Сурва“ в Перник за първи път ще бъде 10 дни, съобщи заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

Откриването ще е вечерта на 16 януари, а дефилетата ще бъдат последните два уикенда на януари, съобщи за „Телеграф“ пиарът на община Перник Адриан Скримов. „През седмицата ще има много концерти, изложби и конференции, но все още програмата се разработва и не е готова. Уикендите ще има различни работилнички за децата, както и изложби“, коментира Скримов. Последния петък на месеца по традиция ще минават децата от училищата.

Юбилей

Очакват се рекорден брой участници от България и чужбина. „В момента доста групи са подали заявление за участие, като интересът продължава да нараства“, добави Скримов. Потвърдилите групи за момента са от Франция, САЩ, Италия, Португалия, Хърватия, Гърция, Словения, Република Северна Македония, Румъния и Сърбия, а се очакват потвърждения и от Аруба, Белгия, Албания, Германия и други. Тази година чуждестранните групи, участвали във фестивала, бяха 24, сега обаче се очаква много повече. „Българските групи пък могат да подават заявления за участие до 1 декември“, коментира заместник-кметът Стефан Кръстев.

Знак

Специално за юбилейното издание е създаден и нов визуален знак, посветен на 60-годишнината на „Сурва“, а цялостната визуална идентичност се разработва съвместно с едно от водещите български студия за анимация. „Сурва“ 2026, дори е обявена от Федерацията на европейските маскарадни градове за Европейска маскарадна столица и Глобален център на маскарадните традиции. Сурвата по селата по традиция си остава на 13-14 януари, като тогава сурвакари обикалят къщите, а вечерта палят огън.

Стефани Георгиева