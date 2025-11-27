П ороите донесоха много беди в още две общини на Пиринско. Бедствено положение обявиха общините Струмяни и Симитли. Там също има нанесени щети по инфраструктурата, наводнени приземни етажи и мазета. На места са се образували свлачища.

Няма откъснати населени места и бедстващи хора.

Засега нивата на големите реки в региона - Струма и Места, са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в тях.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 л./кв.м. Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати, съобщават от Областно пътно управление-Благоевград.

ЗАРАДИ ПОРОИТЕ: Бедствено положение в Петрич

Областният управител Георги Динев призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци – дерета, речни корита и склонове.

Институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции.