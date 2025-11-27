В се по-тежка става обстановката в Пиринско заради интензивните валежи в района. Община Петрич обявява в този момент бедствено положение заради невиждания порой.

Има залети с вода пътища, наводнени са приземни етажи и мазета в няколко петрички села - Рупите, Кърналово и Генерал Тодоров.

От Областна администрация-Благоевград уточниха, че падналото количество дъжд е между 20-25 л/кв. метър. По-големи количества - над 35 л./кв. метър за последните три часа са паднали в община Сандански. Изолирани места с наводнени мазета на къщи и улици има в селата Левуново, Ново Делчево и Лиляново.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел има паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ-Благоевград. Призовават се водачите на МПС да се движат с повишено внимание.

Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняване на проблемите.

Има голямо количество вода на АМ "Струма" при с. Ново Делчево и на главен път Е - 79 в района на квартал "Спартак" в Сандански. На място има екипи на Пътна полиция, които сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание.

Няма данни за пострадали хора.

Нивата на реките са малко над средното, няма опасност от преливане към момента. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги. Насочена е техника за отстраняване на проблемите.

Оперативният щаб, създаден от областния управител Георги Динев, работи в извънредна ситуация и координира работата между институциите и общините.

Метеоролозите предупреждават, че следобед се очаква усложняване на обстановката - валежите да достигнат до 80-100 литра на квадратен метър.

Владимир Симеонов