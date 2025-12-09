О т началото на 2025 г. до настоящия момент в Националния осигурителен институт не са постъпвали платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за изплащане на пенсиите на руските граждани, живеещи в Република България, това се казва в позиция на НОИ.

Последната дата, на която такива са постъпили от руската страна, е 9 декември 2024 г., като сумите по тях са изплатени три дни по-късно.

ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА: Порязаха пенсиите на 6000 руснаци у нас!

Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости. След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата.

Националният осигурителен институт изпълнява разпоредбите на споразумението към Договора между Република България и Руската федерация при постъпване на платежни ведомости с правоимащи лица и суми към тях.