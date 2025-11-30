М ежду 15 и 20 градуса ще бъдат най-високите температури у нас през декември. Децата ще чакат Дядо Коледа на по-високи градуси от обичайните.

Най-ниските температури през месеца у нас пък ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, съобщи Марияна Попова, която е синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През декември се очаква средните температури да са над нормата, а валежите - около и под нормата.

Празник

Празничният месец ще започне със сравнително топло време, но в средата на първото десетдневие има вероятност за валежи. Месецът ще започне спокойно. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност. На отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 литра на квадратен метър, в планините - до 70 литра на квадратен метър, а в най-южните райони - между 70 и 110 литра на квадратен метър. През втората половина от първото десетдневие на декември се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите. Астрономическата зима настъпва на 21 декември.

Валежи

Около Коледа ще има валежи от дъжд, но температурите ще са по-високи от обичайните. Около и след Рождество Христово до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд