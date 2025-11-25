П резидентът Румен Радев взриви политическата сцена с остри критики към бюджета и управляващите. По думите му финансовата рамка за следващата година „мами с нереалистични приходи“ и издава страх от предсрочни избори.

„Това не е бюджет, а план-сметка на счупения диалог, на противопоставянето и измамата“, отсече държавният глава и предупреди, че протестите може да ескалират.

Радев удари и по политиката на кабинета към Украйна. Според него „Коалиция Магнитски“ бърка в джоба на българите, за да налива пари в страна, разтърсена от корупционни скандали и разпадащи се отбранителни линии.

Румен Радев: Правителството прави социологическа пропаганда и реклама на еврото

Той подчерта, че единственият път към мир е преговорният процес, като определи плана на Доналд Тръмп за бързо спиране на войната като „рационален“.

„Ако сега се изпусне моментът, следващите преговори може да бъдат при много по-лоши условия и с много жертви“, предупреди президентът.

Радев: Позицията на кабинета за войната в Украйна е губеща

Радев атакува и политици, които според него „сменят позициите си през ден“. „Жалка работа“, коментира той.

Държавният глава призова за рационални решения за бъдещето на правителствения авиоотряд.

По темата за нападнатия в РС Македония български журналист Владимир Перев, Радев беше категоричен: „Крайно време е Скопие да започне истинско разследване. Това е единственият път към ЕС.“