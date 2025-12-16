Р есорната комисия в Народното събрание прие удължителния закон за бюджета.

Според Закона за публичните финанси, когато се приема подобен тип закон, държавата може да харчи, колкото е разходвала за същия месец през изминалата година, но само до размера на събраните приходи.

С вече прието постановление на Министерския съвет все пак минималната работна заплата ще нарасне от 1077 на 1213 лева. През удължителният закон обаче не могат да се случат редица увеличения като тези на заплатите в държавния сектори.

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 година, ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване.