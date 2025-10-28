Р осен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото в нея няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър.

Това написа в социалната мрежа министърът на културата Мариан Бачев по повод задържането на актьора Росен Белов - преподавател в театралната работилница, чийто основател е Бачев. "За задържането му научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни”, пише министърът.

Позиция

Бачев обяви, че родители са изпратили писмо в подкрепа на дейността на трупата. В него твърдят, че в школата децата им се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. „Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост. Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие. В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността”, пишат те. Родителите призовават проверките и вниманието на институциите да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.

В същото време министър Бачев призова кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев публично да оповести резултатите от назначената от него проверка на дейността на Театралната работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работят 10 години. „Телеграф“ разговаря с районния кмет, който заяви, че до ден-два ще станат известни интересни факти от административната проверка. „Проверяваме абсолютно всичко – договорни отношения между читалището и тях, колко деца участват, как са се провеждали самите участия“, обясни той и увери, че ще бъде безкомпромисен и подчерта, че ще бъде много интересно. Д-р Георгиев коментира, че до момента не са получавали сигнали за проблеми. „От читалището също не са ни казвали за проблеми, но когато се случат такива неща, започват да излязат разни данни“, категоричен е кметът и добави, че школата е в читалището от 2015 г.

Предистория

Актьорът Росен Белов, заедно с директора на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и други двама, бяха арестувани на 24 октомври по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.

Владимир Христовски