Д нес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и високите полета – до минус 2°, за София - около 1°.

През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над западната половина от Балканския полуостров облачността ще е значителна и на места в крайните северозападни райони ще има валежи от дъжд. Над останалата част от полуострова облачността ще е разкъсана, средна и висока; в сутрешните часове на места в равнините ще има намалена видимост. От югозапад ще продължи преносът на топли въздушни маси и температурите ще се повишат. Максимални температури: за София – 16 градуса, Букурещ и Скопие – 18, Белград – 19, Истанбул и Солун – 20 градуса, Атина – 22.