„Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност“, написа кметът Васил Терзиев във Фейсбук.

„Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“, пише още столичният кмет.

По-рано днес лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски заяви в позиция, че "кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев".

Точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората“, но близо до ресурсите, написа още Терзиев.

По негови думи „Топлофикация“ е била в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди той да стане кмет, както и че до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН, а не от кмета и неговия екип.

„Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки“, завърши Терзиев.

Припомняме, че вчера жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

Източник: БТА