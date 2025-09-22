В тори протест заради спешния ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Недоволните жители ще блокират кръстовището на светофара на „Горубляне” в 16 часа.

НАЙ-ПОСЛЕ: "Топлофикация" проговори за ремонта, който отприщи бунт!

Енергийният министър: Недопустимо е ремонтът на „Топлофикация” да започва на прага на отоплителния сезон

По предварителен план ремонтът ще започне на 2 октомври и ще продължи до 30 декември. Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София" и определи като недопустим фактът, че в началото на отоплителния сезон започват дейности, засягащи над 120 сгради и десетки хиляди домакинства, писа dariknews.bg.

НАСРЕД СКАНДАЛА: Терзиев с коментар за спирането на парното и топлата вода в „Дружба 2“!

БЕЗУМИЕ: Топлофикация оставя 40 000 софиянци на студено за месеци!

От тази седмица екип на Министерството на енергетиката да следи дейностите по ремонта на място с цел те да се ускорят. От "Топлофикация София" са уточнили пред министъра, че спирането на топлоподаването няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2–3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове.

НЕДОВОЛСТВО! Жители на „Дружба 2“ излязоха на протест

ПЕРФЕКТЕН ТАЙМИНГ: Столичен квартал остава без топла вода и парно за месеци!