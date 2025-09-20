И зпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров е провел разговор с министъра на енергетиката Жечо Станков, на който е представил подробности за предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството пред NOVA. Именно този ремонт в дългосрочен план стана повод за притеснения у десетки хиляди софиянци, които ще бъдат засегнати и решиха и да излязат на протест, тъй като ще останат без топла вода и ще посрещнат зимата без отопление.

По думите на Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията. Дружеството е направило опити да се справи със собствени средства, но досега е успяло да подмени само малка част от нужните участъци.

Според уточненията, спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни. В началото ще има прекъсване само за 2–3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно – първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета.

Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта – значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като „Младост 4“, „Малинова долина“ и „Лозенец“.

„С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред“, подчерта изпълнителният директор на „Топлофикация София“.

По-рано самият министър излезе с позиция по въпроса.

След публикации на „Телеграф“: Омбудсманът брани парното на “Дружба“

Таня Киркова

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание и Столична община за нарушение на правата на потребителите с искане на незабавни действия в тяхна защита. Това стана след няколко публикации на „Телеграф“ за внезапно обявено спиране на топлоснабдяването на 120 жилищни сгради за наложителни ремонти в ж.к. „Дружба 2“ за три месеца от 2 октомври до 30 декември 2025 г. Вестникът отрази спонтанните протести на засегнатото население в интернет и на бул. „Цариградско шосе“. За ден в офиса на омбудсмана са постъпили и над 200 жалби, съобщи Велислава Делчева.

Парламентарната комисия да изслуша обясненията и коментара на изпълнителния директор на „Топлофикация София“, нейния собственик Столична община, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката за безпрецедентно дългия срок на ремонта в началото на отоплителния сезон, поиска омбудсманът. Общественият защитник попита дали топлоснабдителното дружество е подготвено за зимата. Според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването с топлинна енергия. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките, обясни Делчева.

Омбудсманът припомни, че след негови напомнителни писма „Топлофикация София“ е заявила готовност да извърши необходимите ремонти след приключване на отоплителния сезон 2024-2025 г. Това обаче не е направено. Делчева пита енергийния министър дали електрическата мрежа в квартала ще издържи допълнителното натоварване след обявеното дълго спиране на топлоподаването.

Омбудсманът настоя „Топлофикация“ да спре начисляването на прогнозни сметки за парно по време на ремонта. Те обикновено се определят на база на ползваното предишния сезон отопление. Няма да бъдат начислявани сметки на абонатите на „Топлофикация“ в „Дружба 2“ за периода, в който им е било спряно топлоподаването, обеща директорът на парното Петър Петров на кмета на район Искър Петко Краев. Велислава Делчева изисква също съкращаване на срока на ремонта и компенсиране на потърпевшите в квартала. При промяна на началната дата на ремонта гражданите ще бъдат уведомени три дни предварително, обещава шефът на „Топлофикация“. КЕВР има готовност да участва в заседанието на Комисията по енергетика към Народното събрание и да изложи ясна позиция по случая с предстоящия ремонт на топлоснабдителната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ в рамките на правомощията си, съобщиха за „Телеграф“ от регулатора.