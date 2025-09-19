О т столичната "Топлофикация" са обявили начална дата на неотложния 90-дневен ремонт със спиране на парното в "Дружба - 2", без да има избрани изпълнители на обществената поръчка, която е на стойност от близо 57 милиона лева. Това показва справка в електронния регистър на обществените поръчки. За началото на следващата седмица е насрочено отваряне на ценовите оферти за четири от петте обособени позиции по изпълнение на проекта, писа БНР.

ПЕРФЕКТЕН ТАЙМИНГ: Столичен квартал остава без топла вода и парно за месеци!

Обществената поръчка е разделена на пет позиции, като всяка обхваща възлагане на ремонтни дейности в различни участъци от топлопреносната мрежа в района на столичния квартал "Дружба - 2".

За три от тях е кандидатствала само по една фирма-изпълнител, за останалите две има по двама кандидати. Според публикуваната информация отварянето на ценовите предложения ще се случи на 23 септември сутринта.

НЕДОВОЛСТВО! Жители на „Дружба 2“ излязоха на протест

След него се очаква класиране на спечелилите по отделните позиции, а загубилите имат право да обжалват.

В четвъртък от "Топлофикация" обясниха, че ако по обективни причини не може да бъде спазено обявеното начало на ремонта, засягащ 40 хиляди абонати, те ще бъдат уведомени три дни по-рано за новия срок. Към момента е планирано спиране на топлоподаването от 2 октомври.