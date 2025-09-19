Х иляди семейства в „Дружба“ - 2 са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца. В разгара на зимата. Това заяви кметът на София Васил Терзиев относно ремонта, който ще остави близо 120 сгради във втора, трета, четвърта и пета част на столичния квартал "Дружба 2" без топлоподаване в периода от 2 октомври до 30 декември, предава Dariknews.

БЕЗУМИЕ: Топлофикация оставя 40 000 софиянци на студено за месеци!

Терзиев съобщи, че заедно с общински съветници е създадал работна група, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“. Целта е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да се разгледат различни варианти за неговото управление - включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит.

Градоначалникът е изпратил и официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да може топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартала да бъде гарантирано.

Според него основните задачи пред следващото ръководство на „Топлофикация София“ са:

да се направят инвестиции за обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности;

да се гарантират поносими цени за хората;

да се преструктурират дълговете към държавата и

„Топлофикация“ да се превърне в дружество, което не е бреме, а носи приходи за общината.

"Не бива „Топлофикация“ да остава машина за дългове и зависимост. Общинското дружество има нужда от смели реформи, които сегашният модел не може да осигури. За мен е приоритет като община да защитим интереса на гражданите и да гарантираме, че те ще получават качествена и надеждна услуга на поносими цени. Надявам се и на подкрепа от страна на Общинския съвет за предстоящото предложение да преминем към задълбочен анализ и последваща концесия на дружеството", заяви Терзиев.