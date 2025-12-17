Т рети ден продължават консултациите на "Дондуков" 2 след оставката на кабинета „Желязков“.
Първи при президента седнаха представители на парламентарната група на "БСП-Обединена левица", а малко по-късно и кадри на „Има такъв народ“.
В началото на срещата държавният глава благодари на представителите на ИТН за присъствието предвид полемите, които се водят в същия час в парламента.
"Напълно осъзнавам факта, че в момента НС е по-интересно място от консултациите. Оценявам, че сте тук", заяви Румен Радев и ги попита как виждат следващите си ходове в политиката.
От своя страна ИТН заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-ия парламент.