Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди четири законопроекта за промени в Кодекса на труда. Три от тях са внесени от народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България", а един - от социалния министър Борислав Гуцанов, писа БНТ.

Законопроект, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България" дава възможност натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинството да може да се ползва почасово за водене и вземане на дете до 12-годишна възраст до и от училище. Предвидено е отпускът да е до един час дневно, а със съгласието на работодателя – и до два. Целта е по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот след завръщане от отпуск по бременност, раждане и гледане на малко дете.

Проектът, внесен от Венко Сабрутев и народни представители от ПП-ДБ, дава възможност 15-дневният отпуск, който сега бащите ползват след изписването на бебето наведнъж, да може да се ползва и на части от датата на раждането до навършването на една година на детето.

Друг законопроект, внесен от Йордан Иванов и група депутати от ПП-ДБ предвижда отпадане на възможността понеделник и вторник да са неприсъствени, когато официални празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя.

Проектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от социалния министър Борислав Гуцанов, има за цел да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище