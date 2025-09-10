С толичната дирекция на вътрешните работи издирва 9-годишната Селин Василева Велинова от София. Детето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в квартал „Христо Смирненски“ и оттогава няма следа от него.
Описание:
Височина: около 150 см
Коса: дълга кестенява с бретон
Очи: пъстри
Облекло: синьо-бял къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“
Обувки: черни ролери
Майката на Селин умолява всеки, който има информация за местонахождението на момичето, незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.