Г ръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха днес в Атина Декларация за намеренията, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г., съобщи гръцката телевизия Скай.

Споразумението беше подписано непосредствено преди разговора на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис с гостуващия украински президент Володимир Зеленски в Атина днес.

Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро, предаде БТА.

В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима.

Енергийната инфраструктура на Гърция осигурява стабилен пренос на природен газ по дължината на Вертикалния газов коридор, се казва в съобщението.

В рамките на бъдещото споразумение се предвижда транзит на количества втечнен природен газ от САЩ чрез „Маршрут 1“, който се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция (ДЕСФА), България (Булгартрансгаз), Румъния (Трансгаз), Молдова (ВестМолТрансгаз) и Украйна (ГТСОУ).

За подписването в резиденцията на гръцкия премиер „Максимос“ пристигна и американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.