М ечката стръвница, която влезе в манастира "Св.Спас" в Сопот във вторник отново се е върнала в светата обител тази нощ. Тя е яла остатъци от убитите през миналата нощ дарени агнетата за курбан, съобщи БНТ.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ: Мечка стръвница напада и убива у нас!

Камери на Държавното горско стопанство са я засекли от южната страна на манастира.

Служителите са я прогонили към планината с автомобил.

В сряда комисия от РИОСВ и Държавното горско стапанство ще опишат нанесените щети. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки. Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предрожена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел. Местната власт призавя по никакъв начин да не се се храни и да не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.