Д о края на октомври времето ще остане често променливо. Типично за преходния сезон, ще има и по-резки температурни колебания, съобщава NOVA.

Настоящата седмица ще е сравнително по-топла. След мразовитата сутрин в понеделник с условия за слани и мъгли, денят ще е слънчев, с лека облачност. Във вторник облачността ще се увеличи и в следващите дни слънчевите часове ще са по-малко. Сутрините често мъгливи в ниските райони, ще има и локални валежи от дъжд – на повече места в петък. Дневните температури обаче ще се повишават и през втората половина на седмицата ще са от 20 до 25 градуса.

По-съществена валежна обстановка се очертава в периода 27-29 октомври. С нахлуването на студен въздух вятърът от северозапад ще се усили и ще е със силни студени пориви. Ще има валежи от дъжд в много райони на страната. В отделни точки – интензивни, тук-там с гръмотевици.

С понижението на температурите в планинската зона на Западна и Централна България дъждът ще се обърне в сняг. В по-високия пояс ще се задържи снежна покривка. По проходите е възможно да възникнат проблеми с трафика.

Температурите рязко ще се понижат и в първата половина на следващата седмица ще са с дневни стойности между 8 и 12-13 градуса. Сутрините ще са студени и в последните дни на месеца, при минимална облачност призори отново ще има слани. Календарният край на октомври ще е слънчев със следобедни температури между 10 и 15 градуса.

В нощта на 25 срещу 26 октомври ще върнем стрелките на часовниците с час назад към зимното (астрономическото) време.